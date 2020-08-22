رويترز: ثاني أكبر دبلوماسي أمريكي يزور روسيا وليتوانيا لبحث روسيا البيضاء

قال مصدران مطلعان يوم الجمعة إن ثاني أكبر دبلوماسي أمريكي سيزور روسيا وليتوانيا قريبا لإجراء محادثات بشأن روسيا البيضاء وذلك في إطار جهود واشنطن للتوصل إلى حل سياسي للأزمة المرتبطة بالانتخابات في روسيا البيضاء بشكل يجنبها أي تدخل روسي.



وتشير مهمة وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ستيفن بيجون إلى دور أمريكي أكبر في مساعي تسوية الأزمة التي اندلعت عندما شن رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو حملة صارمة على محتجين سلميين رفضوا إعلان فوزه الكاسح في انتخابات التاسع من أغسطس آب.



وعندما سئل عن جولة بيجون المزمعة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ”لا يوجد سفر نعلن عنه في الوقت الراهن“.

وقال مصدر وهو مسؤول أمريكي كبير سابق طلب عدم نشر اسمه إن من المتوقع مغادرة بيجون في الأيام المقبلة متوجها إلى موسكو وفيلنيوس عاصمة ليتوانيا التي لجأت إليها مرشحة المعارضة في روسيا البيضاء سفيتلانا تيخانوفسكايا بعدما أطلق لوكاشينكو حملته الصارمة.

ونددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالانتخابات وقالتا إنها شهدت مخالفات. وحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رئيس روسيا البيضاء على قبول المساعدة الدولية في فتح حوار مع المعارضة وحذر روسيا ضمنا من التدخل.