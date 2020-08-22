الصحف الإسبانية: الدوري الأوروبي الإشبيلي

تصدر تتويج إشبيلية ببطولة الدوري الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز على إنتر ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين أول أمس الجمعة بمدينة كولون الألمانية عناوين الصحف الإسبانية.

وعنونت صحيفة آس الإسبانية على صدر غلاف عددها اليومي "الدوري الإشبيلي"، في إشارة لقدرة الفريق الأندلسي على التتويج بالبطولة في كل مرة يتأهل فيها إلى النهائي.

أما صحيفة ماركا فعنونت بـ "السادسة"، قبل أن تضيف :"إشبيلية يُلحق هزيمة هائلة بإنتر ميلان، ويتوج بلقبه السادس في بطولة الدوري الأوروبي"، في احتفاء بتتويج أبناء جولين لوبيتيجي، مدرب إشبيلية بالتتويج باللقب الأوروبي، والحفاظ على هيبة الكرة الإسبانية بعد خسارة ريال مدريد وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ولم تغفل الصحف الكتالونية عن تتويج إشبيلية على الرغم من اشتعال الأحداث داخل قلعة البارسا، حيث اهتمت صحيفة سبورت بفوز إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي وكتبت "اللقب السادس لإشبيلية"، كما عنونت صحيفة موندو ديبورتيفو بـ " إشبيلية سوبر".

من جهته، فسّر لوبيتيجي السبب وراء دخوله في نوبة بكاء شديدة بعد إطلاق صافرة النهاية :"لقد كانت دموع الفرح. الحصول على لقب من هذا المستوى جعلني أتصرف هكذا.. أعتقد أننا لعبنا مباراة رائعة".

وأضاف :"إنها فرحة كبيرة بالنسبة لي ولجميع مشجعي إشبيلية، لدينا ناد رائع.. واللاعبون رائعون لما يؤمنون به وطريقة عملهم، حتى لو لم نفز فسنكون عظماء ولكن لحسن الحظ نجحنا في التتويج بالقب، فهذا الفريق لا يستسلم، لقد فزنا بلقب مهم للغاية في سيناريو صعب جدًا".