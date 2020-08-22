ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المستندات واستخدامها في النصب

تمكنت الإدارة العامة لقطاع الأحوال المدنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في تزوير المستندات وانتحال شخصية بعض المتوفين والمتواجدين خارج البلاد، واستغلال بيانات بطاقات الرقم القومي الخاصة في الاستيلاء على مدخرات ومبالغ مالية وعقارات من مالكيها.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، تكوين: "5 أشخاص– لأربعة منهم معلومات جنائية" تشكيلاً عصابيًًا تخصص في تزوير المستندات وانتحال شخصية بعض المتوفين والمتواجدين خارج البلاد، واستغلال بيانات بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم في النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على مدخرات ومبالغ مالية وعقارات من مالكيها "دون علمهم".

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن القاهرة والجيزة، تم استهدافهم وأمكن ضبط 4 متهمين بمحل إقامتهم، وعُثر بداخل مساكن المتهمين على (66 خاتم لشعار الجمهورية المنسوبة لجهات حكومية مختلفة "مقلدة"، 66 ورق "كلك" يحمل بصمات لأختام شعار الجمهورية المنسوبة لجهات حكومية مختلفة "مقلدة"، جهاز حاسب آلي بمشتملاته، 3 شابلونة أختام، 2 ماسح ضوئي "إسكانر"، ماكينة طباعة كارنيهات، 2 ماكينة قطع وتغليف كارنيهات، ماكينة تخريم ضغط، 101 أكلاشيه مختلفة منسوبة للعديد من الجهات، كمية كبيرة من الأوراق المصطنعة، مبلغ 9 آلاف جنيه.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 3 وقائع بذات الأسلوب، أبرزها قيام أحد المتهمين باستخراج بطاقة رقم قومي منتحلاً بيانات شخص، يعمل بالخارج دون علمه والشروع فى إستخدامها، بمحاولة الاستيلاء على مبلغ 10 مليون جنيه من حسابه بأحد البنوك عن طريق إجراء تحويلان الأول بمبلغ 8 ملايين جنيه لصالح أحد المتهمين، الثاني بمبلغ 2 مليون جنيه لصالح إحدى السيدات "جاري فحص موقفها".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.