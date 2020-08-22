الفخفاخ: الوضع الاقتصادي الصعب في تونس مرتبط بالوضع السياسي المتأزم

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسي إلياس الفخفاخ، أن الوضع الاقتصادي الصعب مرتبط بشدة بالوضع السياسي المتأزم في البلاد، مؤكدا أن مواصلة العمل السياسي بالشكل الذي هو عليه الآن لن يحدث فرقاً كبيراً، ولن يكون هنالك تقدّم، وهو ما يستوجب تنقية المناخ السياسي.

واتهم الياس الفخفاخ وفقا لوكالة الأنباء التونسية، في تصريحات اليوم، من أسماهم بالمتربصين بمسار الإصلاح وبمسار الديمقراطية في تونس، باستعمال أساليب التخوين ونشر الإشاعات والتشويه لمنع أي تقدّم.

وأعرب عن أمله أن يعود المنطق والعقل، ويعود رجال الدولة لوقف هذا المسار المخرّب، فإذا لم يتغيّر الوضع الانتخابي والسياسي والإعلامي في تونس فإنه لن يتغير شيء.

ورأى أن تشكيل حكومة تكنوقراط ليس كافياً نظراً لوجود برلمان و أحزاب، مؤكداً ضرورة وجود توافق بشأن هذه الحكومة وإيجاد صيغة لإحداث أكبر توازن ممكن في البلاد تكون فيه مصلحة البلاد فوق مصلحة الأحزاب، واصفاً الوضع في البلاد بغير العادي.

وأشار إلى أن الوضع في تونس أخطر مما يعتقده البعض، وأن هنالك مخططات وتساهل للعبث والشعوذة ونشر الأخبار الزّائفة التي تحركها أطراف من الداخل ومن الخارج، مشدداً على ضرورة تنقية العمل السياسي وإنشاء المحكمة الدستورية والتصدي للأخبار الزّائفة.