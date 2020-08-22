سرقة خزانة مملوءة بالمال من «متحف النينجا اليابانى»

سُرقت خزانة تحتوى على مليون ين يابانى (نحو 9500 دولار) من متحف مخصص لمحاربى النينجا فى وسط اليابان، فى عملية نفذها اللصوص على طريقة... «النينجا»، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الخزنة التى كانت موضوعة فيها إيرادات «متحف النينجا» فى إيجا ــ ريو سُرِقت ليل الأحد، مشيرة إلى أن جهاز الإنذار انطلق خلال تنفيذ العملية، بحسب ما نقلته «الوكالة الفرنسية للأنباء».

ووصلت الشرطة إلى الموقع بعد دقائق فلاحظت أن الخزنة اختفت، وأن اللصوص دخلوا بعد خلع باب مدخل المتحف بواسطة أداة حديدية، بحسب وكالة «كيودو». وكانت الخزانة التى تزن نحو 150 كيلوجراما تحوى إيرادات تذاكر الدخول التى بيعت خلال عطلة الأسبوع، أى نحو 1100 تذكرة، وفق ما ذكرت صحيفة «أساهى».

ويحظى متحف إيجا الواقع على مسافة نحو 350 كيلومترا جنوب غربى طوكيو بشعبية كبيرة، إذ يتيح لمرتاديه زيارة بيت تقليدى لمحاربى «النينجا»، واكتشاف تقنياتهم السرية، وحضور العروض أو محاولة استخدام الـ«شوريكن»، وهى السلاح المعدنى التقليدى لهؤلاء المحاربين. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعتى «النينجا» الأشهر فى اليابان كانتا تنتميان إلى إيجا، وإلى مدينة كوكا فى مقاطعة شيجا المجاورة.