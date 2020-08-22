انتشار حرائق ضخمة بكاليفورنيا يجبر السكان على ترك منازلهم

تغطي الحرائق في كاليفورنيا الآن أكثر من 312 ألف هكتار، ما يوازي حجم ولاية رود آيلاند الأمريكية تقريبا، وأجبرت السكان على عمليات إخلاء جديدة للمناطق اليوم الجمعة.

وتم إرسال حوالي 12 ألف من رجال الإطفاء في جميع أنحاء الولاية، التي تكافح 24 حريقا كبيرا ومئات الحرائق الصغيرة الأخرى التي دمرت مئات المباني وتسببت في مقتل خمسة أشخاص.

وقالت سلطات الإطفاء بالولاية اليوم إن أكبر منطقتين بهما حريق، هما مجمعا سانتا كلارا وليك -نابا، ويضمان حرائق متعددة في مقاطعات حول سان فرانسيسكو، وتم احتواء الحرائق فيهما بنسبة 10 بالمئة و 7 بالمئة، واحترق أكثر من 181 ألف هكتار.

وقال حاكم الولاية جافين نيوسوم اليوم الجمعة إن المجمعين هما الآن من بين أكثر الأماكن التي شهدت حرائق في تاريخ كاليفورنيا الحديث.