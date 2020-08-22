 لافروف: أمريكا تفعل كل ما بوسعها حتى لا تتقيد بأي التزامات متعددة الأطراف - بوابة الشروق
السبت 22 أغسطس 2020 11:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

لافروف: أمريكا تفعل كل ما بوسعها حتى لا تتقيد بأي التزامات متعددة الأطراف

أ ش أ
نشر في: السبت 22 أغسطس 2020 - 10:25 م | آخر تحديث: السبت 22 أغسطس 2020 - 10:25 م

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، "إن الإجراءات الأخيرة للإدارة الأمريكية الحالية تظهر أن واشنطن تبذل قصارى جهدها حتى تتنصل من أي التزام لها بأي التزامات متعددة الأطراف".

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم، عن لافروف قوله في حوار تلفزيوني:"سجلت بالفعل عددا من الخطوات التي اتخذتها الادارة الأمريكية الحالية مؤخرا، والتي تظهر أمرا واحدا - نية الإدارة الأمريكية فعل كل شيء حتى لا تربط نفسها بأي التزامات متعددة الأطراف"، موضحا أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على عدة جهات دولية "تثبت ذلك".

وتابع: "عندما تقرر الولايات المتحدة أن الصين تشكل تهديدا لأنها تبيع الكثير في السوق الداخلي الأميركي وتشتري القليل جدا، فبالتالي يفرض الأمريكيون قيودا على الواردات من الصين مشيرا إلى أن واشنطن تستخدم نفس الإستراتيجية ضد فنزويلا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك