الزمالك يُنهي سلسلة اللاهزيمة للأهلي في الدوري

كسر الزمالك سلسة اللاهزيمة للأهلي في الدوري، وذلك بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الأسبوع الـ21 من الدوري.

وانكسرت سلسلة اللاهزيمة للأهلي، في الدوري بعد 20 مباراة، حيث تعادل في مباراتين وحقق 18 انتصارا، قبل أن يخسر في مباراة الجولة الـ21 أمام الأبيض.

وسجل للزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 13، ومصطفى محمد في الدقيقة 71، فيما جاء الهدف الثالث عن طريق الشاب أسامة فيصل أهداف الزمالك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بينما أحرز هدف الأهلي الوحيد ياسر إبراهيم