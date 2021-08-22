أردوغان: تركيا يمكنها تحمل مسؤولية تأمين وتشغيل مطار كابول مستقبلا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن «الأولوية الحالية لتركيا في أفغانستان هي إجلاء مواطنيها».



وأضاف أن تركيا يمكنها تحمل مسؤولية تأمين وتشغيل مطار كابول مستقبلا إذا تهيأت الظروف المناسبة، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء لأحد.



وتعيش أفغانستان حالة فوضى غير مسبوقة بعد انسحاب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من البلاد وتركها لحركة طالبان. ولم يتضح حتى الآن كيف ستتطور الأمور في بلد يعاني الحرب والدمار منذ عقود.