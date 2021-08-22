طالبان تسخر من صورة مشهورة لجنود أمريكيين إبان الحرب العالمية الثانية

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعناصر حركة طالبان وهم يسخرون على ما يبدو من صورة مشهورة تظهر جنودا أمريكيين في جزيرة إيوجيما اليابانية إبان الحرب العالمية الثانية.

وتظهر هذه الصورة الجديدة ستة عناصر من قوة "بدري" التي تعد قوة الكوماندوز الخاصة بحركة طالبان يرفعون علم الحركة فوق تل، وهم مزودون بأسلحة ومعدات متطورة منها أجهزة للرؤية الليلية، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ومن الواضح أن هذه الصورة تمثل استهزاء متعمدا بالصورة المذكورة للجنود الأمريكيين التي أصبحت رمزا لانتصار الولايات المتحدة على اليابان في معركة إيوجيما عام 1945 وإحدى أشهر صور القوات الأمريكية إبان الحرب العالمية الثانية.

ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة عد الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة التي وقعت في يد "طالبان" عندما سيطرت الحركة خلال فترة وجيزة على أفغانستان بأكملها تقريبا، ومنها العاصمة كابول.