وفاة ماري أميرة ليختنشتاين عن 81 عاما

توفيت أميرة ليختنشتاين الأميرة ماري زوجة الأمير هانز آدم الثاني عن 81 عاما.

وقالت العائلة في بيان لها: إنها توفيت يوم السبت في مستشفى في جرابس بسويسرا. وتدهورت صحتها بشكل مطرد بعد إصابتها بجلطة يوم الأربعاء.

وقالت الإمارة إن ماري "توفيت بسلام وبثقة كبيرة بالله وبحضور عائلتها وبعد تلاوة الطقوس الأخيرة".

وكانت الأميرة منخرطة للغاية في العمل الاجتماعي ومهتمة بالفنون، ولكن في سنواتها الأخيرة، نادراً ما ظهرت علناً.

وولدت الأميرة ماري في براغ، لكنها اضطرت إلى الفرار إلى ألمانيا مع والديها عندما كانت لا تزال طفلة. وفي عام 1967 تزوجت من الأمير هانز آدم الثاني وأنجبا أربعة من الأبناء.