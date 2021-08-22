 بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيويورك وكونيتيكت بسبب إعصار هنري - بوابة الشروق
الأحد 22 أغسطس 2021 7:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من سيحسم بطولة الدوري الممتاز هذا المواسم؟
النتـائـج تصويت

بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيويورك وكونيتيكت بسبب إعصار هنري

جو بايدن
جو بايدن
وكالات
نشر في: الأحد 22 أغسطس 2021 - 7:50 م | آخر تحديث: الأحد 22 أغسطس 2021 - 7:50 م
وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد على إعلان حالة الطوارئ في ولايتي نيويورك وكونيتيكت، على خلفية اقتراب إعصار "هنري" من ساحل الولايات المتحدة الشرقي.

وقرر بايدن، اليوم الأحد، إدراج نيويورك وكونيتيكت على قائمة الولايات التي تعلن فيها حالة الطوارئ بسبب الإعصار، تلبية لطلب السلطات المحلية.

ويأتي ذلك بعد تبني بايدن إجراءات مماثلة بحق ولاية رود آيلاند أمس السبت.

وجاء الإجراء الأخير على الرغم من انخفاض قوة إعصار هنري حتى مستوى الإعصار الأسطواني، إذ تراجعت سرعة رياحه إلى 110 كلم في الساعة غير أنها لا تزال تصل أحيانا 121 كلم في الساعة.

وتستعد السلطات المحلية لفيضانات وحالات لانقطاع الكهرباء نتيجة للإعصار.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك