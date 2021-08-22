الشركة المتحدة تلزم مؤلفي الأعمال الدرامية تسليم الحلقات كاملة قبل التصوير

بدأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة حسن عبدالله، اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات، لتفادي الأخطاء التي شهدتها الأعمال الدرامية في السنوات الأخيرة.

وعلمت "الشروق" أن من أهم القرارات التي اتخذت في هذا الشأن، إلزام "الشركة المتحدة" للمؤلفين المتعاونين معها بتسليم حلقات المسلسلات التي تعاقدوا على كتابتها كاملة، قبل بدء التصوير.

وأصدرت الشركة توجيها بتفعيل القرار مع بدء تنفيذ خطة إنتاج المسلسلات المزمع عرضها بالموسم الشتوي، والتي يتم التحضير لها حاليا، للعرض في شهر ديسمبر ويناير المقبلين، وبدأ عدد من المؤلفين بالفعل في كتابة حلقات المسلسلات، ومنهم من أوشك على تسليمها كاملة لمخرج العمل، حتي يبدا فترة التحضير، وترشيح الابطال، ومن ثم ينطلق التصوير.

وبذلك ينتهي زمن الكتابة على الهواء، أي كتابة حلقات العمل أثناء تصويره، وهي إحدى الآفات التي عانت منها المسلسلات المصرية لسنوات طويلة، واعتبر كثير من النقاد أنها من أهم أسباب تدهور الأعمال الدرامية، وتراجعها خطوات للوراء، نظرًا للأخطاء العديدة التي يرتكبها صناعها بسبب ملاحقتهم الزمن للانتهاء من كتابة الحلقات والتصوير والمونتاج في وقت قصير للغاية، الأمر الذي دفع بعدد كبير من كبار كتاب المسلسلات التليفزيونية والمخرجين للجلوس في بيوتهم بلا عمل، نظرًا لعدم قدرتهم على العمل بهذا الأسلوب، فمن المعروف عن أبناء الجيل الذهبي للدراما التليفزيونية ومنهم المخرجة إنعام محمد علي، ومحمد فاضل، والكاتب محمد جلال عبدالقوي، وبشير الديك، وفيصل ندا، وغيرهم من أصحاب الاعمال الدرامية الهامة، حرصهم على أخذ الوقت الكافي في كتابة العمل وتنفيذه والتحضير له، حتى لو استغرق سنوات.