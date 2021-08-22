بريطانيا تؤجل تطوير فرع بخطوط السكك الحديدية لتوفير 54 مليار دولار

ذكرت صحيفة "صنداي ميرور" البريطانية، أنه من المقرر أن تؤجل المملكة المتحدة تطوير الفرع الشرقي من خطوط السكك الحديدية الوطنية "إتش.إس.2" لتوفير حوالي 40 مليار جنيه (54.5 مليار دولار).

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم عن الصحيفة قولها، إنه كان من المقرر فتح المحطة بحلول عام 2033، وهي جزء من جهود رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون "لرفع مستوى" اقتصاد المملكة المتحدة.

وكان سيربط الجزء المقرر مدن "برمنجهام" و"نوتنجهام" و"شيفيلد" و"ليدز"، مرورا من لندن إلى خط برمنجهام الرئيسي.

وذكرت صحيفة "صنداي ميرور" أن خطط الحكومة بالنسبة للجزء الشرقي من خطوط السكك الحديدية توقفت بسبب مخاوف بشأن الإنفاق، بدون الكشف عن مصدر المعلومات.