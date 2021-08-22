صحيفة إماراتية: من الضروري تحقيق الاستقرار والأمن بأفغانستان بشكل عاجل

أكدت صحيفة "الخليج" الإماراتية، تدعيم الإمارات للسلام في أفغانستان؛ إذ أنها تؤمن بأن استمرار الحروب والصراعات لن يؤدي إلا إلى سفك الدماء وانتشار الفوضى، مشددة على ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن بأفغانستان بشكل عاجل والحرص على أن تقود الجهود الدولية الجارية إلى تطبيع الأوضاع إيجابيا.

وأشارت "الخليج" فى افتتاحيتها، اليوم الأحد، تحت عنوان "مبادرة إماراتية نبيلة"، إلى أن استضافة الإمارات لآلاف الأفغان بالتعاون مع الولايات المتحدة ومختلف الشركاء الدوليين، يأتي استمراراً لمساع كبيرة تقوم بها الإمارات لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية، موضحة أن الإمارات سهلت على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، عمليات الخروج والإجلاء لنحو 8500 من الأفغان والأجانب، وذلك باستخدام طائراتها وعبر مطاراتها.

ولفتت الصحيفة إلى أن الإمارات عادة لا تتأخر، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأوضاع الإنسانية ، مؤكدة إنه حين تتعافى أفغانستان ستتبين للجميع الأدوار الدولية أثناء هذه الأزمة وقبلها، ولا شك في أن الإمارات ستكون في الصورة داعية للسلام، ومصدراً للأمان.