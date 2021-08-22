محافظ المركزي الليبي: البلاد بحاجة إلى زيادة إنتاج النفط بـ40% لدفع الاقتصاد

صرح محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بأن البلاد بحاجة إلى زيادة إنتاجها من النفط بنحو 40% عن مستواه الحالي حتى تتمكن من تغطية احتياجات الإنفاق والبدء في إعادة إطلاق الاقتصاد المنهك بعد عقد من الحروب.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول إنه بالنظر إلى أن النفط هو تقريبا المصدر الوحيد للدخل في ليبيا، فإن "هناك حاجة ملحة بالطبع لرفع معدلات الإنتاج في عام 2022".



وحاليا، تضخ ليبيا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا، 3ر1 مليون برميل يوميا. وقال الكبير إنه يتعين رفع الإنتاج اليومي إلى 8ر1 برميل يوميا العام المقبل.



ووفقا لبلومبرج، فإن مثل هذه الزيادة من شأنها رفع الإنتاج الليبي إلى أعلى مستوياته منذ عهد الزعيم الراحل معمر القذافي.



إلا أن قدرة البلاد على تحقيق هذه الزيارة يعد موضع شك، حيث أنها تكافح مع بنية تحتية قديمة ومشاكل نقدية فاقمتها التوترات السياسية.



وأوضح أن رفع الإنتاج إلى 8ر1 مليون برميل يوميا من مستواه الحالي سيضمن إيرادات تبلغ 35 مليار دولار العام المقبل إذا كان متوسط سعر النفط هو 60 دولارا للبرميل، وهو ما يبقي ليبيا "في الجانب الآمن" وقادرة على تغطية خطط الإنفاق وإعادة الإعمار.



وقال الكبير إن المصرف المركزي يعمل عن كثب مع وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط، واعتبر أنه من الممكن أن يتم تسجيل فائض في الميزانية "إذا ظل سعر النفط مستقرا، واستمرت أعمال الصيانة والتحديث لمرافق المؤسسة الوطنية للنفط".



ويتوقع المصرف أن تبلغ عائدات النفط هذا 25 مليار دولار، مع استقرار إنتاج الخام وسط وقف إطلاق النار. ويمثل هذا ارتفاعا كبيرا بالمقارنة بالـ 6ر3 مليار دولار التي تم تسجيلها في عام 2020 عندما تسببت عمليات الحصار المرتبطة بالصراع بين الحكومتين المتناحرتين في الشرق والغرب إلى إغلاق المرافق وتراجع الإنتاج.