محافظ أسوان: زيادة حجم الاستثمارات بمبادرة «مشروعك» إلى 100% للعام الحالي

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، زيادة حجم الاستثمارات المالية للقروض الممنوحة للشباب بمبادرة "مشروعك" إلى 100% للعام الحالي 2021 بواقع 103.8 مليون جنيه لمدة 6 أشهر فقط مقارنة بالعام الماضى 2020، والتي وصلت إلى 100 مليون جنيه لمدة 12 شهرا، وأيضاً بزيادة بنسبة 200% عن عام 2019، والتي وصلت إلى 55.8 مليون جنيه على مدار العام بالكامل.

جاء ذلك أثناء عرض المهندسة أماني بدر مدير مشروعك بالمحافظة، تقريراً مفصلاً عن مشروعات المبادرة على محافظ أسوان.

وأشار المحافظ ، إلى أن حجم المشروعات للعام الحالي 2021 وصل في الفترة من يناير وحتى يونيو إلى 359 مشروعا متنوعا ساهم في توفير 1077 فرصة عمل.

وأكد المحافظ، أن ثمار مبادرة "مشروعك" الرائدة تجسد معاني وقيم الإرادة والكفاح والعمل لأبناء أسوان ليكونوا نماذج مشرفة يفتخر بها.

وشدد على أن المبادرة نجحت منذ انطلاقها في إبريل 2015، وحتى يونيو 2021 في تمويل 5250 مشروعا باستثمارات وصلت إلى 794.5 مليون جنيه، مما ساهم في توفير أكثر من 21 ألف فرصة عمل للشباب.