قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العليم لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة توقعت حدوث موجة رابعة منتصف شهر سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أنها تشهد الآن بداية زيادة في إصابات «كوفيد - 19».

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأحد، أنه من المتوقع أن تزداد الأعداد بصورة أكبر خلال شهر سبتمبر، مؤكدًا أن «مصر دولة قوية وتتخذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة تلك الزيادة».

وأشار إلى أنه غير مهتم بأعداد الإصابات وإنما حدة الحالات وتقسميها سواء ببسيطة أو متوسطة أو شديدة أو شديدة الخطورة، قائلًا إن الوزارة تعمل على تقليل الإصابات عن طريق تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشدد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية بمنتهى القوة ومنها: ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والبعد عن التجمعات والأهم طلب الرعاية الصحية السليمة، مشيرًا إلى أن مصر تجيد التعامل مع جائحة كورونا.

وتابع: «مصر أثبتت أنها في منتهى القوة وتمكنت من العبور من الموجات الثلاثة الماضية والشعب المصري أثبت للعالم أنه يتسم بوعي كامل في تجاوز الأزمات، لكننا نطلب من المصريين العودة لنفس الحذر والإجراءات».