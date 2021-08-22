جامعة مطروح: أعضاء هيئة التدريس يتلقون الجرعة الثانية من لقاح كورونا

قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، إن الجامعة بدأت في تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين، بالجرعة الثانية من لقاح كورونا؛ وذلك لمدة ثلاثة أيام من السبت حتى الإثنين 21 : 23 أغسطس الجاري.

وأوضح أنه تم توجيه فريق طبي متخصص إلى مقر كلية التربية في مدينة مرسى مطروح، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، مضيفًا أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس جامعة مطروح، أنه يتم الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لتجنب حدوث أي تكدس في الأعداد في مقر الحصول على اللقاح.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة تجاه منتسبيها، والوقوف صفًا واحدًا مع جهود الدولة للمساهمة في زيادة قاعدة المستفيدين من اللقاح بالمجان للفئات المستهدفة؛ للحد من انتشار الفيروس والقضاء عليه، متمنيًا للجميع دوام الصحة والعافية.

جدير بالذكر أن جامعة مطروح؛ طعمت أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجرعة الأولى من لقاح كورونا في أول شهر يونيو الماضي، من خلال الدفع بلجنة طبية متخصصة برئاسة الدكتور شريف كامل مدير عام الشؤون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الصحة.