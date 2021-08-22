أمريكي يجمع ملايين الدولارات لمساعدة الأفغان

أشاد أحد المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي 25 عاما، بالاستجابة لعمل الخير بعد أن جمعت حملته الملايين لمساعدة الأفغان المعرضين للخطر على الهروب من سيطرة طالبان.

وجمعت صفحة "فلايأواي: إميرجانسي أفجان ريسكيو ميشن" أو (مهمة إنقاذ الأفغان الطارئة) التي أنشأها تومي ماركوس عبر موقع "جو فاند مي" أكثر من ستة ملايين دولار أمريكي منذ إطلاقها مساء الثلاثاء الماضي، من بينها خمسة ملايين دولار في أول 24 ساعة.

ويتم توجيه الأموال إلى الرحلات الجوية لإعادة الأفغان المحتاجين إلى الوطن الذين توجد أسماؤهم على "قائمة القتل" الخاصة بطالبان، مثل محاميي حقوق الإنسان والصحفيين والمترجمين الفوريين وأسرهم، وفقا لجامع التبرعات الأمريكي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن ماركوس من نيويورك قوله: "هذا بلا شك أهم شيء قمت به على الإطلاق... إنها أزمة إنسانية، وسيموت الأشخاص الذين لا يستحقون الموت إذا لم تتم مساعدتهم".

وأضاف: "تلقيت آلافا مؤلفة من المناشدات اليائسة من الأشخاص لمساعدتهم على الخروج".

وذكر: "لقد رأيت أشياء أتمنى أن أنساها ... وينفطر قلبي لكوني لا أستطيع مساعدة الجميع".

وأوضح ماركوس: "أنا مسرور للغاية لأن الأشخاص الذين سنساعدهم سيكونون بأمان، وهذا ما يجعلني أستمر".