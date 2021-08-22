خاما برس: استمرار انتظار الآلاف خارج مطار حامد كرزاي وسط محاولات يائسة للإنقاذ حياتهم

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مطار العاصمة الأفغانية كابول سيظل مغلقا لمدة 48 ساعة لإجلاء آلالاف من الرجال والنساء والأطفال الذين ينتظرون دخول مطار حامد كرزاي الدولي والخروج من كابول وسط درجات الحرارة المرتفعة، وذلك في محاولة يائسة لإنقاذ حياتهم ، مؤكدة أنه سيتم استئناف عملية النقل بعد ذلك.



وأضافت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية- صباح اليوم الأحد- أنه لا تزال سماء كابول تهيمن عليها الرحلات الجوية التي تحلق فوق العاصمة الأفغانية يوما بعد يوم، بينما هناك مشهد يائس على الأرض للملايين في منازلهم في حين يجلس الآلاف على أبواب المطار.



وأشارت الوكالة إلى أن سوء الوضع الإنساني حول مطار كابول، مؤكدة أن الوضع بلغ ذروته ولم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد، حيث تم الإبلاغ عن مقتل 12 شخصا بالرصاص أو الاختناق في الأيام السبعة الماضية.



ووجهت الولايات المتحدة ودول أخرى رعاياها، بعدم القدوم إلى المطار حيث يكاد يكون من المستحيل التدافع وسط آلاف الأشخاص ودخول البوابة الرئيسية، ويتردد أن هناك إرشادات جديدة مخطط لها لأولئك الذين يرغبون في دخول المطار والتي يقال إنها بمساعدة سائقي سيارات الأجرة المحددين الذين سيحضرون الركاب إلى البوابات، من ناحية أخرى، ألمح البنتاجون إلى أن القوات الأمريكية قد تبدأ عمليات خارج مطار كابول لإنقاذ المواطنين.