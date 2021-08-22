الولايات المتحدة تجدد التزامها بمكافحة الهجمات الإرهابية المستقبلية

جددت الولايات المتحدة التزامها بمكافحة الهجمات الإرهابية المستقبلية ومحاسبة الإرهابيين على جرائمهم.

جاء ذلك وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وتكريمهم.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن العمل على منع مزيد من الهجمات الإرهابية بمثابة جزءا مهما من تكريم ضحايا الإرهاب، وقال إنه على مدى السنوات العشرين الماضية، خطت الولايات المتحدة وشركاؤها الدوليون خطوات كبيرة في اكتشاف الهجمات الإرهابية والتصدي لها.

وأضاف: "مع اقترابنا من الذكرى السنوية العشرين لهجمات 11 سبتمبر 2001، نحيي ذكرى من فقدوا أرواحهم في ذلك اليوم الرهيب ونكرم جميع ضحايا بلاء الإرهاب العالمي في الداخل والخارج".

واختتم البيان قائلا: "لن ننسى أبدًا ضحايا الإرهاب أو نوقف سعينا لتحقيق العدالة والسلام".