طلاب المرحلة الأولى يتوافدون على معامل التنسيق بجامعة المنيا لتسجيل رغباتهم

صرح الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، بأن فرع مكتب تنسيق القبول بالجامعات بجامعة المنيا يواصل استقبال طلاب المرحلة الأولى الناجحين بالثانوية العامة والراغبين في تسجيل رغباتهم لكافة فروع الكليات التي يرغب الطلاب الالتحاق بها، عبر الخدمة المجانية المتاحة علي موقع الوزارة http://www.tansik.egypt.gov.eg، وذلك من خلال معملين للحاسب الآلي أحدهما بمبنى "ج" بالمدينة الجامعية بالأخصاص خارج الحرم الجامعي، والآخر بمبنى ملحق كلية دار العلوم داخل الحرم، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصراً طوال أيام أعمال مراحل التنسيق.

وأكد على ضرورة الالتزام بارتداء الماسك الطبي، حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول بدونه، مع تحقيق أقصي درجات التباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة المترددين واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بالمعامل.

وأوضح الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة وفرت فريق عمل متكامل ومؤهل من أخصائي شئون الطلاب بالجامعة لمساعدة الطلاب في تسجيل رغباتهم؛ لضمان اختيار الكليات التي تتناسب مع ميولهم ورغباتهم ووفقًا للنطاق الجغرافي، إلى جانب إطلاق اتحاد طلاب الجامعة بالتعاون مع فريق طلاب من أجل مصر مبادرة تحت عنوان: "أحنا معاك" لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور ومتابعة الإجراءات الاحترازية.

والجدير بالذكر أن تسجيل الرغبات متاح أمام الطلاب على مدار 24 ساعة خلال فترة التسجيل، ويمكن للطالب تسجيل رغباته بحاسبه الشخصي، كما يمكنه تعديل رغباته عدة مرات قبل انتهاء الفترة المحددة لمرحلة التسجيل.