قال الدكتور طارق عوض المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، إن 31 بنكًا يشارك في المبادرة، يحق للمواطن الذي تنطبق عليه الشروط الاختيار فيما بينها.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن قبول الطلب يستغرق بعض الوقت نظرًا لإجراء استعلام مصرفي وآخر ميداني، مشيرًا إلى أن جميع الطلبات يُرد عليها سواء بالإيجاب أو الرفض حال وجود خطأ في الطلب أو عدم إتمامه الشروط اللازمة.



وأوضح أنه منذ بدء المبادرة في شهر يناير الماضي حتى الآن، تقدّم حوالي 80 ألف مواطن بطلبات، استوفى منهم الشروط نحو 40 ألفًا، لافتًا إلى أن أغلب الطلبات التي رُفضت من محافظات خارج المرحلة الحالية من المبادرة.



ولفت إلى أن وزارة البترول تبذل جهودًا كبيرة في هذه الآونة عبر توفير محطات غاز طبيعي متنقلة عبر الطرق السريعة، وذلك لتكون جاهزة في أي وقت، لتموين أي سيارة قد يحدث بها أي عطل.



وأكد المتحدث، أنه يمكن التواصل مع هذه المحطات عبر موقع وزارة البترول، موضحًا أيضًا أن هناك عددًا كافيًّا من المحطات في المحافظات المشاركة بهذه المبادرة.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيڨفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وأمجد منير رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، وحاتم العشري، مستشار وزيرة الصناعة، ومسئولي مصانع السيارات العاملة في المبادرة.



وقال مدبولي إن اللقاء يستهدف متابعة الموقف التنفيذي لمبادرة الرئيس لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي؛ وذلك للوقوف أولا بأول على الخطوات التي تمت في هذا الصدد، ومعدلات تسليم السيارات للحاجزين المستحقين.



وأوضح أنه كان متوقعا منذ البداية أن تشهد المبادرة زيادة في الإقبال والطلب عليها وأكدنا على ذلك، لكن ما تم حتى الآن يشير إلى أن معدلات التسليم تسير بصورة غير مُرضية، الأمر الذي يُحتم ضرورة اتخاذ إجراءات أسرع لزيادة هذه المعدلات، خاصة أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بزيادة معدلات التسليم للمستحقين؛ للعمل على توسيع قاعدة المستفيدين بالمبادرة، في ضوء تزايد أعداد المتقدمين تباعا.