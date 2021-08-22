البطريرك الماروني يدعو لوضع حد لنهج تعطل تشكيل الحكومة اللبنانية

دعا البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي إلى وضع حد لنهج تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، والسلبية في التعامل معها، مشددا على ضرورة وقف ما أسماه بالتلاعب بمشاعرِ الشعب وتعذيبه والعبث بمصيرِ الدولة اللبنانية، واستنزاف تشكيلة وزارية بعد تشكيلة، واختلاق شروط جديدة كلما حلت شروط قديمة.



وأكد الراعي - في عظته الأسبوعية اليوم - أنه على مدى عام وأكثر، بات واضحا للجميع أن المسئولين في لبنان لا يريدون حكومة وذلك رغم ما وصفه بالوعود الفارغة، معتبرا أن المسئولين تركوا الشعب يتدبر أمره بيده.



وجدد دعوته لعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية منظمة الأمم المتحدة من أجل إنقاذ لبنان بتطبيق قرارات مجلس الأمن غير المطبّقة إلى الآن، وتنفيذ اتفاق الطائف بروحه وكامل نصوصه، وإعلان حياد لبنان وفقا لهويته الأساسية، وتنظيم عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وحلّ قضيّة اللاجئين الفلسطينيين.