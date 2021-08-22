حداد وطني لمدة أسبوع في إمارة ليختنشتاين حزنا على وفاة الأميرة

تم إعلان حالة الحداد الوطني في إمارة ليختنشتاين لمدة 7 أيام، عقب وفاة الأميرة ماري، أميرة تلك الدولة الصغيرة.



وقالت الحكومة في فادوتس اليوم الأحد إن القرار اتخذ بعد مشاورات وثيقة بمجلس النواب.



وتم إلغاء العديد من الفعاليات حتى قبل صدور الإعلان الرسمي. وطلب مجلس النواب بدقيقة صمت حدادا، قبل بدء احتفالات أو إجراء التعديلات المناسبة لبرنامجها.



وتوفيت الأميرة ماري، زوجة الأمير هانز آدم الثاني، عن عمر 81 عاما يوم أمس السبت، بعد أيام قليلة من تعرضها لجلطة دماغية.



وسيتم تنكيس أعلام الإمارة على كل المباني العامة ومجلس النواب حتى يوم 28 آب/ أغسطس الجاري.



وقالت الحكومة في بيان إنه تمت أيضا دعوة السكان لتقديم احترامهم، قائلة إنه "تمت مطالبة السكان بوضع أعلام على مبانيهم الخاصة بما يتفق ومناسبة الحداد".