رئيس الجزائر يأمر بتخفيف قيود مكافحة كورونا حال استمرار تراجع الإصابات

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بتخفيف القيود التي فرضتها خطة الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد حال استمرار تراجع الإصابات .



وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها إن الرئيس تبون، أمر خلال ترأسه مجلس الوزراء بتخفيف الحجر الصحي بفتح الشواطئ وأماكن الترفيه، في حالة استمرار التراجع في عدد الإصابات، مع الإبقاء على الإجراءات الصارمة للوقاية.



كما وجّه تبون، بفتح رحلات جديدة نحو الوجهات المفتوحة وأخرى نحو دول جديدة، إلى جانب تلقيح كل أساتذة قطاع التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني وطلبة الجامعة قبل الدخول المدرسي والجامعي.



يشار ان الجزائر سجلت حتى اليوم الأحد، 191 ألفا و583 إصابة، و5 آلاف و4 حالات وفاة، و129 ألفا و950 حالة شفاء، بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.