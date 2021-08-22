الصين تسجل 32 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 4 منها محلية

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأحد أنها تلقت تقارير عن تسجيل 32 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن أربعة من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما الـ 28 المتبقية وافدة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 94631 حالة، بينهم 1748 لا يزالون يتلقون العلاج، 30 منهم في حالة خطيرة.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 88247 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة.

وتم أمس تسجيل 19 حالة جديدة بدون أعراض ، وهي كلها وافدة من الخارج. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.