قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون السايس لم يتضمّن أي نصوص عن الأقماع، وذلك في معرض تعليقه على بدء محافظة الجيزة تطبيق قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة "cbc"، مساء السبت، أن ما فعلته محافظة الجيزة هو تطبيق استثنائي لا يمكن المطالبة بتعميمه، لكون المسألة أكبر عمقًا مما حدث، لافتًا إلى أن قانون السايس الصادر لعام 2020 يحدِّد آليات الانتظار بما يعظّم الموارد وينظم الأداء لصالح المواطن.

وأشار السجيني إلى أن هذا التشريع يخدم المواطن بما يقضي على المشاهد الفوضوية بشكل كامل، موضحًا أن القانون يجعل من السايس يتولى عملية التنظيم على الأرض.

وأكد أن القانون يتضمن تسع مواد واستغرق صياغته عامًا ونصف، إثر مناقشات لمجلس النواب مع وزارات العدل والداخلية والتنمية المحلية والمالية، وقال إن التريث كان لأهمية هذا القانون في كل ما يتضمنه من بنود.

وصرّح بأن تطبيق هذا التشريع يتضمن منح الجهة الإدارية السلطة والإلزام لاختيار الشوارع التي يكون الانتظار فيها بأجر وقيمته، وأيها يكون مجانًا، مؤكدًا أن الغرض من هذه الخطوة هي عملية تنظيمية بحتة.

وبدأت محافظة الجيزة، تطبيق قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع، وذلك بحي الدقي، حيث تم طرح عدد من الشوارع لإدارة انتظار السيارات، وفقا للوائح المنظمة والتي ينص عليها القانون رقم 150 لسنة 2020 الخاص بتنظيم انتظار المركبات.