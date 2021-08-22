مسؤول أممي: تهديد داعش ينتقل عبر الإنترنت ويتوسع في إفريقيا

بعد عقدين من هجمات 11 سبتمبر الإرهابية في نيويورك، لا تزال الشبكات الإرهابية القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية - المعروف أيضًا باسم داعش - تشكل تهديدًا خطرا على السلام والأمن، وتتكيف مع التقنيات الجديدة والانتقال إلى بعض دول العالم وأكثر المناطق هشاشة.

هذا ما جاء في مقدمة التقرير الأممي الذي ساقه مسؤول الأمم المتحدة الأعلى لمكافحة الإرهاب لمجلس الأمن يوم الخميس 19 أغسطس الجاري.

قدم رئيس الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، تقرير الأمين العام الأخير عن التهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية، قائلاً إن داعش تواصل استغلال الاضطرابات والمظالم ونكسات التنمية التي سببها الوباء لإعادة تجميع صفوفهم وتجنيد أتباع جدد وتكثيف الانتشار، من خلال أنشطة عبر الإنترنت أو على أرض الواقع، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

قال فورونكوف: "نواجه تهديدات إرهابية عابرة للحدود مثل داعش والقاعدة دائمة، وهذه العناصر قادرة على التكيف مع التقنيات الجديدة، ولكنها تتوسع أيضًا لتشمل الأفراد والجماعات التي ترتكب هجمات إرهابية مرتبطة بكراهية الأجانب والعنصرية وأشكال أخرى من التعصب".

وأضاف أن هيكل الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي تم إنشاؤه إلى حد كبير في أعقاب هجوم 11 سبتمبر، يساعد الدول الأعضاء على تنفيذ أطر عمل فعالة لمنع أعمال الإرهاب والتصدي لها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، كما أنها تكثف الجهود لمساعدة البلدان على التكيف مع الطبيعة المتغيرة للتهديد، والتي أصبحت أكثر رقمية ولامركزية في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن العالم يشهد حاليًا تطورًا سريعًا للوضع في أفغانستان يمكن أن يكون له تداعيات بعيدة المدى في جميع أنحاء العالم ، والعديد من أعضاء طالبان قد تم تصنيفهم على أنهم إرهابيون من قبل مجلس الأمن.

وشدد مسؤول الأمم المتحدة على أنهم يحتاجون إلى ضمان عدم استخدام أفغانستان مرة أخرى كمنصة انطلاق للإرهاب العالمي ، وقدم إحاطة إلى المجلس عشية الاحتفال الرابع باليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وتكريمهم الذي يُحتفل به سنويا في 21 أغسطس.

بينما لا يزال تنظيم داعش يركز على إعادة بناء قدراته في العراق وسوريا، قال فورنكوف إن التطور الأكثر إثارة للقلق في الأشهر الأخيرة هو انتشار الجماعة بلا هوادة في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

قتلت ما يسمى بـ"الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى" مئات المدنيين منذ بداية عام 2021 في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، بينما من المرجح أن تستفيد ولاية غرب إفريقيا التابعة للتنظيم من إضعاف بوكو حرام، مع المزيد من انتشار الإرهابيين والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

وفي الوقت نفسه، قد يكون لتوسع داعش في وسط إفريقيا، وخاصة في شمال موزمبيق، تداعيات بعيدة المدى على السلام والأمن في المنطقة.

قال فورونكوف "هناك حاجة ماسة إلى استجابة عالمية لدعم جهود البلدان الأفريقية والمنظمات الإقليمية لمكافحة الإرهاب ومعالجة تفاعله مع الصراع والجريمة المنظمة وفجوات الحكم والتنمية".

إلى جانب توسع داعش في إفريقيا والتحول السريع على الإنترنت، أشار د فورونكوف أيضًا إلى استمرار احتجاز آلاف الأفراد الذين يُزعم صلتهم بالجماعات الإرهابية كعامل آخر يؤدي إلى تفاقم التهديد.

إن الظروف المتدهورة في مرافق الاحتجاز ومخيمات النزوح في شمال شرق سوريا، على وجه الخصوص، تشكل صرخة حشد للأنشطة الإرهابية، لقد أشعلوا بالفعل حالات من التطرف الإرهابي، وجمع الأموال، وتهريب الأسلحة، والتدريب والتحريض على الإرهاب.

وإزاء هذه الخلفية كرر دعوات من المسؤولين في جميع أنحاء الأمم المتحدة للدول الأعضاء لإعادة جميع الأفراد المعنيين طوعًا مع التركيز بشكل خاص على الأطفال.

في سبتمبر المقبل سيطلق مكتب مكافحة الإرهاب (UNOCT) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، إطارًا عالميًا لدعم البلدان التي تطلب المساعدة في توفير الحماية، والعودة الطوعية إلى الوطن، وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج للأفراد المشتبه في صلتهم بالإرهابيين والمجموعات العائدة من العراق وسوريا، وتم بالفعل نشر الإطار في كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.