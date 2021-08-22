صاحب محل الموسكى في تحقيقات النيابة: حرقت المحل بتاعي علشان مش عارف أسدد ديوني

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تباشر نيابة الموسكي الجزئية، اليوم الأحد، التحقيق في واقعة إشعال صاحب محل النيران في محله للتهرب من ديونه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وقال المتهم خلال التحقيقات إن فكرة إضرام النيران بالمحل ملكيته اختمرت بذهنه نظراً لمروره بضائقة مالية وتعثره فى سداد مديونياته؛ بهدف كسب تعاطف الدائنين وتنازلهم عن مستحقاتهم المالية قائلا: "حرقت المحل بتاعي علشان اصعب على الناس لأني مش عارف أسدد ديوني".

كان قسم شرطة الموسكى تلقى بلاغا بنشوب حريق بمحل إلكترونيات كائن بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية لمحل البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق وتبين أن المحل ملك أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية، ونتج عن الحريق احتراق محتويات المحل من رسيفرات وأجهزة إلكترونية.

وبسؤال مالك المحل، لم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة ورجح نشوب الحريق إثر ماس كهربائى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى وجود شبهة جنائية بالحريق وأن وراء ارتكاب الواقعة مالك المحل حيث قام بإضرام النيران بإحدى علب الكرتون بالمحل وانصرف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة التي تباشر التحقيق.