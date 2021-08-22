لجنة تحقيق إسرائيلية تبدأ الاستماع لأقوال الشهود في حادثة جبل الجرمق

بدأت لجنة حكومية في إسرائيل، اليوم الأحد، التحقق في واقعة تدافع سقط فيها عشرات القتلى خلال احتفال ديني يهودي في أبريل الماضي، والاستماع إلى أقوال الشهود.

وتشكلت لجنة التحقيق الحكومية، بعد وقت قصير من أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، وهي تملك سلطات استدعاء الشهود ومطالبتهم بتقديم المستندات أو أي أدلة أخرى ترى أنها ذات صلة، إذ أنها ستقدم نتائجها للحكومة، لكن ما ستخلص إليه غير ملزم من الناحية القانونية، كما أن جلسات التحقيق علنية وستبث عبر الإنترنت، في حين أنه إذا توصلت اللجنة، التي يرأسها رئيس سابق للمحكمة العليا، إلى شبهة سلوك إجرامي في الواقعة، فسيتعين عليها إبلاغ المدعي العام الإسرائيلي بها، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وكان أول الشهود الذين استمعت اللجنة إلى أقوالهم اليوم هو قائد شرطة المنطقة الشمالية، شمعون لافي.

وعن تفاصيل الحادثة، كان قد سقط 45 قتيلا، بينهم أمريكيون وكنديان، يوم 30 أبريل الماضي، عندما زارت أعداد كبيرة من المتدينين اليهود مقبرة متصوف يهودي من القرن الثاني، هو الحاخام شمعون بار يوحاي، بشمال إسرائيل، وانتهى الأمر بتدافع في ممر ضيق سقطت فيه أعداد كبيرة تحت الأقدام واختنق آخرون.

وهذه الواقعة، أثارت تساؤل بعض الإسرائيليين، عما إذا كانت الحكومة السابقة بزعامة بنيامين نتنياهو قد عزفت عن تقليل حجم الحشد بشكل أكبر، بسبب ضغوط من اليهود المتدينين ذوي النفوذ، حيث كانت هيئة رقابية تابعة للحكومة الإسرائيلية قد وصفت الموقع الموجود على جبل "الجرمق" بأنه خطير.

في حين أن نتنياهو وعد بإجراء تحقيق مستفيض، لكن حكومته التي تشمل وزراء من اليهود المتدينين لم تقم بأي تحرك رسمي.