قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العملية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن مصر ستتخطى الموجة الرابعة من فيروس كورونا، معربًا عن أمنياته في ألا تشهد الموجة الجديدة تسجيل أرقام كبيرة من الإصابات والوفيات.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأحد، أن لقاح كورونا طوق النجاة من الجائحة، موضحًا أنها تقلل الدخول إلى المستشفيات ونسب الوفيات.

وأشار إلى أن بعض دول العالم تقلل القيود بعد حصول نسبة كبيرة من مواطنيها على لقاح كورونا، مستشهدًا بالحضور الجماهيري لمباريات الدوري الإنجليزي هذا العام، مقارنة بمنعه العام الماضي.

ولفت رئيس مكافحة كورونا بالصحة، إلى أن مصر تشهد وعيًا جيدًا بشأن التسارع نحو الحصول على لقاحات كورونا، قائلًا إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على أهمية توفير اللقاحات لكل المصريين.

وذكر أن الدولة اتخذت قرارًا بتلقيح الطلاب فوق الـ18 عامًا وكل من له صلة بالعملية التعليمية سواء في المدارس أو الجامعات، لأن القطاع التعليمي يشهد كثافة حضورية، مشيرًا إلى أن الدولة ترغب في عودة التعليم التقليدي لأنه أفضل من نظيره الأونلاين.