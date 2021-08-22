طالبان: نريد وضوحا تاما بشأن خطة خروج القوات الأجنبية من مطار كابل

ذكر مسئول من حركة طالبان، اليوم الأحد، أن الحركة تسعى إلى توضيح تام لخطة خروج القوات الأجنبية من البلاد.



وقال المسئول لوكالة رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته "نريد وضوحا تاما بشأن خطة خروج القوات الأجنبية".



وقال المسئول "إدارة الفوضى خارج مطار كابل مهمة معقدة".



وزادت الحشود عند مطار كابل كل يوم على مدى الأسبوع المنصرم، مما عرقل عمليات المغادرة مع محاولة الولايات المتحدة ودول أخرى إجلاء الآلاف من دبلوماسييها ومدنييها والعديد من الأفغان.



إلى ذلك، أوضح المسئول، أن قادة الحركة من المنتظر أن يلتقوا بحكام أقاليم سابقين ومسئولين حكوميين في أكثر من 20 من أقاليم أفغانستان الأربعة والثلاثين خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لضمان أمنهم والتماسا لتعاونهم.



ومضى يقول "نحن لا نجبر أي مسؤول حكومي سابق على الانضمام لنا أو إثبات ولائه لنا، فلديهم الحق في مغادرة البلاد إذا أرادوا".



وأثارت سيطرة طالبان السريعة على أفغانستان مخاوف من حملات انتقام وعودة حكمها المتشدد الذي مارسته عندما كانت في السلطة قبل عقدين من الزمان.