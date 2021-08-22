أمريكا: العاصفة هنري تصل اليابسة في ولاية رود آيلاند

وصلت العاصفة الاستوائية هنري إلى الساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة ظهر اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش)، وجلبت معها أمطارا غزيرة.



وذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن العاصفة ضربت الساحل بالقرب من بلدة ويسترلي فى ولاية رود ايلاند ووصلت سرعتها الى حوالى 95 كيلومترا فى الساعة .



وكان حاكم ولاية رود أيلاند دان ماكي يتوقع "اثارا شديدة للرياح العاتية وانقطاع التيار الكهربائي والفيضانات" في الصباح.



وضعفت قوة الإعصار "هنري" ليتحول إلى عاصفة استوائية، إلا أنه لا يزال من المتوقع أن تؤدي العاصفة إلى فيضانات وهبّات عواصف في مناطق واسعة شرق الولايات المتحدة من نيويورك إلى بوسطن.



وتم تعطيل حركة وسائل النقل في جميع أنحاء الشمال الشرقي.



وأعلن حاكم نيويورك أندرو كومو يوم أمس حالة الطوارئ، وقام الآلاف من السكان والسياح بإجلاء المناطق الساحلية.