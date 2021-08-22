جنوب إفريقيا في حالة تأهب بعد الدعوة للعنف والإغلاق الاثنين

أفادت جهة حكومية في جنوب أفريقيا اليوم الأحد، بوجود رسائل هائلة على مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي تدعو للعنف والإغلاق في أنحاء البلاد يوم غد الاثنين.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت منظمة الهيكل التشغيلي والاستخباراتي المشترك المعروفة اختصارا باسم "نات جوينتس" إنه تم اتخاذ إجراءات لضمان سلامة سكان جنوب أفريقيا بوضع قوات الأمن في حالة تأهب قصوى وجاهزة للحفاظ على الاستقرار في البلاد.

وكان أسبوع من أعمال شغب في يوليو الماضي قد خلف أكثر من 300 شخص قتيلا، وكلف ما تلاه من حرائق ونهب في إقليمي كوازولو ناتال وجواتينج، اقتصاد البلاد ما يقدر بنحو 50 مليار راند (3.3 مليار دولار).

وصنفت أعمال العنف بأنها أسوأ اضطرابات مدنية في جنوب إفريقيا منذ نهاية حكم الأقلية البيضاء في عام 1994، وجاءت بعد سجن الرئيس السابق جاكوب زوما بتهم ازدراء المحكمة.