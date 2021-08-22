قال المهندس محمد غانم الناطق باسم وزارة الري، إن مشروع تبطين الترع يحمل أهمية كبيرة باعتباره جزءًا رئيسيًّا من مشروع تطوير الريف المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة وناسها" على شاشة "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن الوزارة بدأت تبطين الترع منذ نحو عام، وكان المستهدف في المرحلة الأولى سبعة آلاف كيلو متر، لكن العمل يجري حاليًّا على 8900 كيلو متر.

وأشار إلى الانتهاء من تأهيل 2293 كيلو مترًا مع الترع فيما يتواصل العمل في 6200 كيلو متر أخرى، مؤكدًا توفير اعتمادات مالية تمهيدًا لطرح أطوال تصل إلى 428 كيلو مترًا في الفترة المقبلة.

وأوضح أن العمل الجاري على الأرض إنجاز كبير يفوق المستهدف الذي وضعته الوزارة في بداية الخطة، الذي يصل إلى سبعة آلاف متر، لافتًا إلى أن العمل يجري في جميع محافظات الوادي والدلتا.

ونوه المتحدث، بأن المشروع يتضمن عملية توزيع سليمة وبكفاءة كبيرة للمياه، بعدما شهدت الفترات الماضية الكثير من الشكاوى من قِبل المزارعين حول وجود الكثير من المشكلات في الترع لا سيّما الحشائش والقمامة التي تُلقى فيها، وهو ما أدّى إلى عجز القطاع عن إيصال المياه إلى نهاية الترعة.