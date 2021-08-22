مدرب بلباو: لست راضيا عن التعادل أمام برشلونة

أثنى مارسلينو جارسيا تورال مدرب أتلتيك بيلباو على الأداء الرائع الذي قدمه فريقه أمام برشلونة الليلة الماضية، رغم أنه بدا غير راض عن التعادل، معتبرا أن فريقه "تفوق على البارسا في فترات كثيرة من المباراة".

وقال مارسلينو "نحن سعداء اليوم بالمباراة الكبيرة التي قدمها الفريق، تفوقنا على البارسا في فترات طويلة من اللقاء. الأمر يستحق. فعل ذلك طوال 90 دقيقة مستحيل عمليا"، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس عقب انتهاء المباراة.

وأكد المدرب "لست راضيا عن النقطة. كل من شاهد المباراة أعتقد أنه يستطيع الإقرار بهوية الفريق الذي استحق الفوز، وأعتقد أنه وبكل صدق كان أتلتيك".

وتعادل بيلباو وبرشلونة مساء أمس السبت ليحصد كل منهما نقطة ترفع رصيد بيلباو إلى نقطتين في المركز التاسع، ورصيد البلوجرانا إلى أربع نقاط لا يزال يحافظ بها على صدارة جدول الليجا، مؤقتا لحين إقامة باقي مباريات الأسبوع.