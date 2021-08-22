الأهلي يهزم سار البحريني ويتأهل لنهائي البطولة العربية لرجال تنس الطاولة

تأهل الفريق الأول لرجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي، لنهائي البطولة العربية للأندية والمقامة بالأردن خلال الفترة من 17 وحتى 23 أغسطس الجاري.

وفاز "المارد الأحمر" على نظيره سار البحريني بنتيجة 3 - 1، في منافسات نصف نهائي البطولة.

ومن المقرر، أن يلتقي "الشياطين الحمر" في النهائي مع الفائز من المواجهة التي ستنطلق بعد قليل بين الزمالك ونظيره قطر القطري.

وكان الأهلي قد صعد لنصف النهائي عقب فوزه على نظيره السمانية العراقي بنفس النتيجة.

وتضم قائمة فريق رجال تنس طاولة الأهلي خلال البطولة كلا من: "السيد لاشين – عمر عصر – محمد البيلي – خالد عصر – محمد شومان – شادي مجدي".

ويقود جهاز تنس الطاولة أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، ويعاونه عادل شومان مدربًا عامًا لفريق السيدات، وأشرف صبحي، وأحمد عياد مدربين، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير ومصطفى عبد الفتاح إداريين.

الجدير بالذكر، أن سيدات تنس الطاولة بالأهلي قد توجن بلقب البطولة العربية أمس عقب الفوز على غاز الجنوب العراقي بنتيجة 3 - 0.