الأهلي يهزم سار البحريني ويتأهل لنهائي البطولة العربية لرجال تنس الطاولة

تأهل الفريق الأول لرجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي، لنهائي البطولة العربية للأندية والمقامة بالأردن خلال الفترة من 17 وحتى 23 أغسطس الجاري.
وفاز "المارد الأحمر" على نظيره سار البحريني بنتيجة 3 - 1، في منافسات نصف نهائي البطولة.
ومن المقرر، أن يلتقي "الشياطين الحمر" في النهائي مع الفائز من المواجهة التي ستنطلق بعد قليل بين الزمالك ونظيره قطر القطري.
وكان الأهلي قد صعد لنصف النهائي عقب فوزه على نظيره السمانية العراقي بنفس النتيجة.
وتضم قائمة فريق رجال تنس طاولة الأهلي خلال البطولة كلا من: "السيد لاشين – عمر عصر – محمد البيلي – خالد عصر – محمد شومان – شادي مجدي".
ويقود جهاز تنس الطاولة أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، ويعاونه عادل شومان مدربًا عامًا لفريق السيدات، وأشرف صبحي، وأحمد عياد مدربين، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير ومصطفى عبد الفتاح إداريين.
الجدير بالذكر، أن سيدات تنس الطاولة بالأهلي قد توجن بلقب البطولة العربية أمس عقب الفوز على غاز الجنوب العراقي بنتيجة 3 - 0.