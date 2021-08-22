وزيرة الصحة: إنشاء مستشفى ومدرسة تمريض في جيبوتي هدية من الشعب المصري

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عن إنشاء مستشفى للنساء والتوليد والأطفال في جمهورية جيبوتي، لتكون أول مستشفى تخصصي في جيبوتي، حيث تم إرسال فريق هندسي إلى جيبوتي، وستتحمل مصر تكلفة الإنشاء وسيتم إمداد المستشفى بالفرق الطبية اللازمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن بديوان عام الوزارة مع وزير الصحة الجيبوتي خلال زيارته إلى مصر.

وأوضحت الوزيرة أن أهمية المستشفى تكمن في أنها تتويج لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مايو الماضي لدولة جيبوتي، وهي هدية من الشعب المصري للشعب الجيبوتي، وخاصة أن متوسط عدد الأسرة 10 أطفال، وبالتالي فهناك احتياج كبير لهذه المستشفى، ذاكرة أنه سيتم إنشاء مدرسة للتمريض والقابلات بجانب المستشفى المصري في جيبوتي.

وقالت الوزيرة إن وزير الصحة الجيبوتي قام بزيارة أمس إلى معهد ناصر وأكاديمية الأميرة فاطمة، وتم بحث تصور المستشفى الذي سيتم إنشاؤه في جيبوتي.