قالت الفنانة مها أبو عوف، إنه يتم التجهيز لإعداد فيلم سينمائي يُجسد قصة حياة شقيقها الراحل الفنان عزت أبو عوف.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي تُقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، على القناة الأولى، مساء السبت، أن الفيلم لن يكون سيرة ذاتية بقدر ما يتناول قصصًا من حياته، مقترحة أن يكون اسم الفيلم "حياتي".

وأشارت إلى أن عيد ميلاده كان بمثابة الحدث الفني الكبير، بسبب الحضور الواسع للفنانين لا سيّما أنه كان يُقام في الإسكندرية، وفي شهر أغسطس، وهي فترة كانت دائمًا ما تشهد وجود الفنانين في الإسكندرية.

وأوضحت أن "عزت" كان إنسانًا شديد الطيبة ويتسم بالحنية والعاطفية، ويحب أعمال الخير لأقصى درجة، وكان مُحبًا للحياة، لدرجة أن أي أموال يتقاضاها كان يستمتع بها، ووصفته بأنه كان مُبذِّرًا.

ونفت مها، ما تردّد عن أن عزت طالب قبل وفاته، بحرق كل أفلامه، ووصفت ذلك بأنها "شائعة بشعة"، مؤكدة أنه كان حزينًا للغاية لترويج هذا الأمر.

وحلَّت يوم السبت، ذكرى ميلاد الفنان القدير الراحل عزت أبو عوف، فهو من مواليد 21 أغسطس 1948 .