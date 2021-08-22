قصور الثقافة تواصل أنشطتها ضمن مبادرة «حياة كريمة»

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، المشاركة بالمبادرة وتقديم أنشطتها الثقافية والفنية بالقرى النائية والأكثر احتياجا، والتي تقام بقرية العتمور بحري بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة محمد إدريس من خلال فرع ثقافة أسوان.

وتضمنت الفاعليات محاضرة بعنوان "الختان في الأديان السماوية" ألقتها ريهام منصور، حيث أشارت إلى أن ختان الإناث هي الإجراءات التي تغير عن عمد أو التسبب في إصابة الأعضاء التناسلية الأنثوية لأسباب غير طبية، ولا يوجد لهذه العملية أي فوائد صحية للفتيات والنساء، ويمكن أن تسبب هذه العمليات نزيفًا حادًا ومشكلات صحية نفسية لدى الفتيات، وزيادة خطر الوفيات.

وتم اكتشاف مواهب من أهالي وأطفال القرية في الغناء وإلقاء الشعر، تلتها أمسية شعرية شارك فيها الشعراء سيد عيسى ومحمد طاهر، بجانب إقامة معرض لإصدارات الهيئة، وتنفيذ ورشة فنية مسكات من الفوم للأطفال للمدربة شيماء طه.

وفي الختام قدمت فرقة توشكى للفنون التلقائية عرضًا متميزًا من التبلوهات النوبية، وهي "العمل والإنتاج، الزراعة، الصياد، الغزل النوبي، أسمر شيرتو، أفراح النوبة، زفة العريس، الأراجيد".