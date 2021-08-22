"بإذن الله لما أبقى مهندس وليا وضعي الأيام دي هتبقى فخر ليا، وعمري ما هحاول أنساها، وهفتخر إني أنا اشتغلت كل الشغلانات دي لأنها أيام حلوة ومش هتتنسي".. بهذه الكلمات أخذ كمال محمد طالب الهندسة بجامعة سوهاج وعدا على نفسه أن يتذكر الأيام الصعبة التي قضاها في القاهرة متنقلا بين الأعمال الشاقة والمتنوعة؛ رغبة في توفير نفقاته، وتخفيف العبء عن كاهل أسرته.

يقول كمال صاحب ال20 عاما، لـ"الشروق" إنه يأتي من مسقط رأسه قرية بنجا في مركز طهطا بمحافظة سوهاج في الإجازات؛ للعمل في القاهرة التي تتوفر بها فرص العمل بشكل كبير مقارنة بالصعيد.

وأضاف أنه عمل في مطعم (فول وطعمية)، ثم بإحدى شركات البناء في العاصمة الإدارية الجديدة، كعامل يحمل الرمل والأسمنت والزلط والطوب وغيرهم، ثم انتهى به المطاف كبائع على عربة التين شوكي.

وأوضح كمال أنه كان يعمل منذ الصف الثاني من المرحلة الابتدائية في معرض ملابس يخص أحد أقاربه، الأمر الذي غرس فيه سمة الاعتماد على النفس منذ الصغر، والقدرة على التكفل بمصروفاته الشخصية، وظل الأمر معه إلى أن كبر ودخل المرحلة الجامعية والمعروفة بزيادة متطلباتها، فنزل إلى القاهرة بحثا عن العمل مثل الكثير من أهل الصعيد.

وعن بداية عمله في بيع التين الشوكي، أشار إلى أنه سأل أحد أصدقائه على عمل له، بعدما توقف العمل في شركة البناء التي كان يعمل بها قبل العيد بأسبوع، فأخبره صديقه بوجود فرصة في بيع التين الشوكي، ولم ينتظر كثيرا حتى أتى لمنطقة عزبة النخيل، وبدأ في مباشرة العمل.

وبيّن أنه يحصل على المحصول من أحد الأشخاص الذي وفر له عربة يبيع عليها، بالإضافة لسكنٍ يبيت فيه، على أن يقوم ببيع المحصول الذي يعطيه له الشخص في بداية عمله الذي يبدأ من الظهيرة وينتهي عند الفجر، ومن ثم يقوم بمحاسبة الرجل على ثمن المحصول، ويأخذ الباقي مكسبا له.

وأكمل حديثه عن آخر تجاربه في التين الشوكي، مشيرا إلى أنها لم تكن سهلة حيث كانت فكرة جديدة وصعبة؛ لأنها على حد قوله: "شغلانة عايز الواحد يكون فاهمها لو مش فاهمها الشوك هيبهدلني ومش هعرف أكسب منها"، ولكنه استطاع التأقلم معاها بعدما وقف مع صديق له ليوم واحد، وتعلم منه كيف تجري الأمور.

وبالحديث عن رد فعل الناس قال: "رد فعل الناس بحاجتين فيه اللي بينقد، وإيه اللي أنت بتشتغله وبتعمله في نفسك دا يابني، ما تشوف ألف شغلانة تانية فأنا بطنش، وفيه ناس تانية بيشجعوني وشد حيلك ربنا معاك الشغل مش عيب وهما عندهم حق فعلا".

وتحدث عن حلمه بالدخول للكلية الفنية العسكرية، وعدم توفيقه في الالتحاق بها لعامين متتالين، وإصراره على الانضمام لها كظابط متخصص بعد الانتهاء من كلية الهندسة قسم كهرباء باور الذي يدرسه.

وعبّر عن اشتياقه لرؤية أهله وشكرهم أيضا على تعبهم معه قائلًا: "والله أنتم وحشتوني وإن شاء الله أخلص الإجازة وأرجعلكم.. ربنا يخليكم لي وشكرا على كل حاجة عملتوها عشاني وشكرا على تعبكم معايا".