فنانات مشاركات بسمبوزيوم «ارتا مرسانا»: يرسخ دور الفن في خدمة أصحاب الهمم

فتح سمبوزيوم "ارتا مارسانا" للفنون التشكيلية على مدار 9 أيام، حالة حوار على شط البحر بمدينة العلمين، تبادل خلاله 40 فنانا من 24 دولة خبرات فنية وحياتية، انعكست على أكثر من 120 لوحة فنية أبدعتها ورشة العمل، ليضمها معرض ختام السمبوزيوم، الذي يفتتح مساء غد الاثنين، ويوجه دخله لصالح إنشاء مدينة عمر سعادة لذوي الهمم، التي تعد أول مدينة متكاملة لخدمة الأطفال أصحاب الهمم.

وحول مشاركتها في السمبوزيوم، أكدت الدكتورة أمل نصر، الفنانة والناقدة التشكيلية، أهمية هذه التظاهرة الفنية، وقالت إن السمبوزيوم الدولي الذي أقيم بالعلمين حقق لها أمنية تمنتها عام 1997، عندما شاركت في تجربة مماثلة مع أطفال ذوي الهمم في إيطاليا، مشددة على أن ما شهدته في مارتا مارسانا فاق تلك التجربة الإيطالية، متابعة: "مدينة عمر سعادة ترسخ لمفهوم جديد وجاد في كيفية التعامل مع الأطفال من ذوي الهمم، واستثمار طاقاتهم وقدراتهم الفنية والإبداعية".

وعلى صعيد الفن، قالت نصر إن اختيار مكان على ساحل البحر في العلمين كان له تأثير كبير على الفنانين المشاركين، وانعكست نسمات البحر على ألوان اللوحات التي أبدعها الفنانين المشاركين، والتي جاءت معبرة عن جمال الطبيعة بألوانها الناصعة وصفاءها.

وأشارت إلى أنها كناقد أتاح لها السمبوزيوم مساحة أكبر لمعايشة الحالات الإبداعية عن كقرب، ومتابعة مراحل ميلاد العمل الفني، تطور الأفكار ومحاولات البحث عن حلول للتوصل للنتائج المرجوة.

ولفتت إلى عدد من الأعمال التي أنتجها الفنانين الأجانب المشاركين في السمبوزيوم، التي وصفتها بأنها "تعبر عن حالة من الانبهار بجمال الطبيعة المصرية، التي امتزجت بألوانها"، مشيرة إلى أعمال الفنان الإيطالي ايجور سانا، والفنانة الكندية دانيال لوزان، اللذين تمتعت أعمالهما بحضور قوي وطاقة عاطفية وحرية واضحة في الأداء الفني.

ومن خلال مشاركاتها في العديد من ملتقيات الفنون التشكيلية، ترى الفنانة الدكتورة فيروز سمير، أن أهم ما تميز به سمبوزيوم ارتا مارسانا هو دقة التنظيم، وحسن اختيار المكان والفنانين المشاركين، وتوفير كل ما هو مطلوب لتقديم إبداع على مستوى راقي، فضلا عن الأنشطة الموازية من جولات سياحية وزيرات، وحفلات موسيقية ترفيها، التي خلقت في مجملها حالة فنية خاصة جدا.

وشددت على نبل الهدف الذي تحقق من خلال دمج مواهب الأطفال من ذوي الهمم، مع إبداع فنانين عالمين كبار، مؤكدة أهمية توظيف الفن لخدمة المجتمع، وهو ما تحقق من خلال شعار "الإنسانية تستحق".

وأشارت إلى المنتج النهائي والمتمثل في لوحات فناين كبار تحمل قيم فنية وإنسانية، قالت إن من الأعمال التي لفتت نظرها بشدة لوحات الفنان الروماني ماريوس برهان، الذي قدم لوحة كبيرة يمكن اعتبارها جدارية، عبر فيها عن قضايا تتعلق بالسياسة في بلاده، كذلك الفنانة اللبنانية منى نحلة، التي قدمت تجربة فنية خاصة، رسمت فيها مجموعة بورتريهات باستخدام أسلوب تجريدي فيه عفوية وسرعة في الأداء، كما أشادت بتجربة الفنانة الروسية الينا الإبداعية وما قدته من أعمال تحمل أسلوبا مميزا.

كذلك أشارت إلى أسلوب الفنانة الأمريكية انستاسيا، التي قدمت أسلوبا خاصا في الرسم يتميز بالبساطة في الوصول للهدف، التي أبدعت مجموعة من اللوحات التي تفيض بالجمال رغم بساطة أسلوبها الفني.

وترى الفنانة الدكتورة رانيا الحلو، أن المشاركة في ارتا مارسانا تجربة فنية خاصة جدا، وتقول إنها سبق أن شاركت أكثر من مرة في سمبوزيوم زيرفاس باليونان، لكن ما تحقق في مدينة العملين شيء آخر، وأتاح فريق العمل فرصة إبداع كل المشاركين عبر اهتمام بكل التفاصيل.

وأكدت مستوى الأعمال التي أنتجتها ورشة العمل، وخصت بالذكر عمال الفنانين الأجانب اكاترينا سافا، والفنان ايجور.

كذلك أشادت بتجربة الفنانة المصرية الدكتورة سالي الزيني، التي قدمت تجربة جديدة فرضت فيها أسلوبها الفني على الخامة.

وأوصت رانيا الحلو بإتاحة مساحات أكبر لفكرة دمج الأطفال ذوي الهمم، التي تراها من أهم الملامح المميزة في ارتا مرسانا، وزيادة عدد الأطفال، وكذلك إتاحة فرصة لمشاركة أعمار أكبر من أصحاب متلازمة دون.

وقالت إن أصحاب الهمم هم ملائكة على الأرض، ولديهم طاقات حب كبيرة ستكون ملهمة للفنانين.