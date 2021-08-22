قررت وزارة الثقافة اليونانية افتتاح أبواب 120 موقعًا أثريًا ومتحفًا بالمجان ولساعات طويلة في اليونان، بمناسبة اكتمال القمر ليل الأحد.

يأتي ذلك في مبادرة تأمل منها الوزارة أن "يطغى ضوء البدر على ظل الوباء"، كما قررت سلطات البلد المعروف بطقسه المشمس تخصيص النصيب الأوفر هذه الليلة للقمر؛ كي يتسنى للزوار تأمل هذه الظاهرة الطبيعية في أجواء خلابة.

وسيتسنى للمقيمين والسياح النفاذ بالمجان إلى كل كنوز البلد تقريبا، التاريخية منها والثقافية، على ضوء القمر، وفق ما جاء في بيان صادر عن الوزارة.

وتقام سلسلة من النشاطات أيضا في هذه المناسبة، من حفلات وعروض تمثيلية أو راقصة وجلسات شعرية وأخرى؛ لمراقبة النجوم ومعارض في المتاحف الأثرية وعدة مواقع في كريت، وغيرها من الجزر في أرخبيل سيكلادس أو البحر الأيوني أو بحر إيجه.