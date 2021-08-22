الأجهزة التنفيذية بالشرقية تشن حملات لإزالة التعديات ورفع الإشغالات في 4 مراكز



وشنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بغيتة، والقسم الهندسي بالوحدة، لفك الشدة الخشبية لسملات مجهزة لإقامة سور على مساحة 300 متر بعزبة أبو عطيان، بقرية السلام، وتمت الإزالة على نفقة المخالف، بالإضافة إلى إزالة 21 إعلان مخالف بشارع جمال عبدالناصر وميدان باتا.



وأزالت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد، إزالة بالمهد على مساحة 525 متر بناحية عمريط، التابعه للوحدة المحلية بالصوة، وتم تحرير محاضر للمخالفين.



وشنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملة لرفع وإزالة الإعلانات المخالفة بشوارع المدينة، حيث تمت إزالة 17 إعلان مخالف بشارع الدروس، فيما تم رفع الإشغالات من شوارع النقراشي - نقطة شرطة السوق - مزلقان ترعة السماعنة المردومة - المنيسي - منطقة جامع العطار، وذلك لفتح الطريق وتوسعته أمام المارة والسيارات وتقليل الزحام والتكدس بالمنطقة.



وتم رفع 130 حالة إشغال طريق بمدينة ههيا، فيما شنت رئاسة حي أول الزقازيق، بالاشتراك مع شرطة المرافق، حملة لرفع الإشغالات بشارع النقراشي وأمام القصر الأبيض وميدان عرابي وميدان التحرير وشارع البوسطة وشارع مولد النبي والحلقة وكوبري أبو عميرة وشارع الجلاء وشارع سعد زغلول.