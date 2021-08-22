ميركل تبدي تحفظها حيال توريد أسلحة إلى أوكرانيا

أبدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل تحفظها حيال مسألة توريد أسلحة إلى أوكرانيا.



يذكر أن هذا الرفض الألماني لتصدير أسلحة إلى أوكرانيا، والذي يخالف النهج الأمريكي، يؤثر على العلاقات بين برلين وكييف.



وخلال زيارتها للعاصمة الأوكرانية كييف، قالت ميركل اليوم الأحد إن من الممكن تقديم مساعدة في تدريب الجنود الأوكرانيين " لكنني لم أقدم عروضا محددة".



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي شكا مرارا من السياسة الألمانية التي وصفها بأنها موالية بشكل زائد عن الحد لروسيا وهو ما قوبل بغضب في برلين.



وهذا هو السبب في أن كييف باتت تعول على تمكن حزب الخضر الألماني من المشاركة في الحكومة الألمانية الجديدة التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات البرلمانية في السادس والعشرين من ايلول/سبتمبر المقبل أملا في أن تسلك هذه الحكومة الجديدة نهجا أكثر صرامة حيال روسيا.



ورغم ذلك، وجهت ميركل وزيلنيسكي كلمات ودودة إلى بعضهما البعض خلال أول لقاء يجمع بينهما في كييف، فأعلنت ميركل مجددا إدانة بلادها لضم شبه جزيرة القرم للاتحاد الفيدرالي الروسي في عام 2014، ورد زيلنيسكي بتوجيه الشكر إلى الجانب الألماني " لموقفه الصارم ودعمه لسيادتنا".



وكانت ميركل وضعت إكليلا من الزهور عند قبر الجندي المجهول في كييف إحياء لذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية، وهناك تعالت نداءات موجهة للمستشارة "انجي، انجي" و"انجي شكرا"، وردت المستشارة على هذه النداءات بالتلويح بيدها.



كما أشادت ميركل بالجهود الإصلاحية في أوكرانيا وقالت إن بلادها عازمة على دعم " الطريق الإصلاحي الشجاع، وأود أن أعبر عن عظيم احترامي لما يفعله الرئيس ولاسيما في مجال القضاء وكذلك في العديد من المجالات من أجل إصلاح أوكرانيا وجعلها دولة دستورية شفافة ومن أجل مكافحة الفساد".