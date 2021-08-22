عضو بـ الشيوخ: تفعيل الحضور بالعام الدراسي الجديد بداية مواجهة التعليم الموازي

أعلن النائب محمد المنزلاوى عضو مجلس الشيوخ، تأييده التام لتصريحات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أكد فيها أن العام الدراسي الجديد 2021-2022 يبدأ بشكل نظامي وبحضور كامل من الطلاب، وتفعيل الحضور والغياب والمعلمين والإداريين، وتكون المصادر الرقمية والأون لاين مكملة للعملية التعليمية وليست بديلا لها، إلا في حالات الضرورة القصوى والوباء.

وطالب، فى بيان له أصدره اليوم، الدكتور طارق شوقى، بتطبيق هذه التصريحات بكل قوة على أرض الواقع، مؤكداً أن ذلك الأمر سيكفل القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية والمراكز.

وأكد أن غياب تلاميذ المدارس الثانوية والمعلمين والإداريين بمختلف أنواعها، وفى مقدمتها مدارس التعليم الثانوي، كانت السبب الرئيسى فى انتشار التعليم الموازى خارج المؤسسات التعليمية.

كما طالب، الدكتور طارق شوقى، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد من يخالفون هذه التصريحات، مع تشكيل لجان تكون مختصة بالمرور المفاجئ على جميع المدارس؛ لرصد مخالفات جميع المتغيبين سواء من التلاميذ أو المعلمين والإداريين لتوقيع العقوبات المناسبة ضدهم.