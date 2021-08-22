فرنسا تقرر نقل رفات راقصة الاستعراضات جوزفين بيكر إلى مقبرة العظماء في باريس

من المقرر أن تحصل راقصة الاستعراضات الفرنسية جوزفين بيكر المولودة في الولايات المتحدة على أعلى تكريم في فرنسا، بعد عقود من وفاتها.



ومن المقرر نقل رفاتها إلى مقبرة العظماء "بانثيون" في باريس في 30 نوفمبر، حسبما ذكرت صحيفة لو باريزيان يوم الأحد، نقلا عن قرار اتخذه الرئيس إيمانويل ماكرون.



وستصبح بيكر بذلك أول امرأة سمراء تحصل على مكان في هذه المقبرة الشهيرة. وتم تقديم التماس لمنحها هذا التكريم قبل عامين. وأيد الالتماس نحو 38 ألف شخص.



وتعتبر بيكر واحدة من أهم نجوم الاستعراض في القرن العشرين.



وكانت بيكر أيضا بطلة وطنية فرنسية. وخلال الحرب العالمية الثانية، عملت في البداية لدى الصليب الأحمر، ثم في المقاومة. ولهذا، منحت وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام فرنسي.



وفي وقت لاحق، حاربت أيضا إلى جانب مارتن لوثر كينج ضد العنصرية في بلدها الأم أمريكا. وبعد وفاتها في عام 1975، دفنت في موناكو.