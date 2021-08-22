التعليم العالي توضح أسباب إجراء اختبار القدرات قبل ظهور نتيجة التنسيق

قال الدكتور سيد قنديل رئيس اللجنة العليا لاختبار القدرات بمكاتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، إن إجراء اختبار القدرات قبل ظهور نتيجة التنسيق خطوة صحيحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة "cbc"، مساء السبت، أن 250 ألف طالب سجّلوا لخوض اختبار القدرات على نحو 400 ألف رغبة في التخصصات المختلفة، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يكن إذا ما تم انتظار نتيجة التنسيق نظرًا لضيق الوقت.

وحدّد قنديل، سببًا ثانيًّا وهو انشغال الطلبة في بحث التخصصات التي يرغبون في الالتحاق بها، وهو ما قاد مكتب التنسيق للقيام بدوره منذ البداية، باعتبار أن هناك طلبة حدّدوا مصيرهم ومستقبلهم بينما هناك آخرون ينتظرون نتيجة التنسيق.

وأوضح أن قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بمد التسجيل لخوض الاختبار يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الطالب الذي تعرّض لإخفاق ولديه رغبات أخرى يمكنه تحقيقها، وبالتالي يتم استيعابه.

وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، والمشرف العام على مكتب التنسيق، قد كشف - السبت - أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 195 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2021– 2022.

وصرّح "عطا"، بأنّ موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، ويستمر حتى الاثنين، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات، وأشار إلى مد عقد الاختبارات في بعض الكليات ذات الكثافة حتى الأربعاء المقبل.